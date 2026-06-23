El cierre de vías en el Centro Histórico de Lima podría repetirse en los próximos días, según lo señaló el alcalde Renzo Reggiardo, en respuesta al anuncio de una nueva movilización convocada por Juntos por el Perú tras cuestionamientos a los resultados de la segunda vuelta electoral.

La autoridad municipal explicó que este tipo de medidas implican decisiones complejas que afectan a los ciudadanos que residen o trabajan en la zona. Sin embargo, sostuvo que su aplicación dependerá del nivel de riesgo que pueda presentarse durante las protestas.

Reggiardo precisó que las restricciones en el tránsito no responden a una decisión arbitraria del municipio, sino a la necesidad de prevenir posibles incidentes durante las concentraciones.

En otro momento, el alcalde informó que sostuvo una reunión con la candidata presidencial Keiko Fujimori, en la que se abordó la propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana liderada por un especialista.