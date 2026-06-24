Más de S/90 mil fueron robados de la oficina de administración del mercado Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador, durante un asalto ejecutado por una banda que habría planificado el golpe con anticipación y que logró burlar los sistemas de seguridad del establecimiento.

Las cámaras de videovigilancia registraron la secuencia completa del robo y captaron los rostros de varios de los involucrados, material que ya es analizado por la Policía Nacional.

Delincuente permaneció oculto antes del cierre del mercado

Según las imágenes de seguridad a las que accedió América Noticias, el plan comenzó horas antes del cierre del centro de abastos, cuando uno de los sospechosos ingresó al mercado y se escondió dentro de un puesto de venta de pescado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos personas, un hombre y una mujer, habrían colaborado para ocultarlo y vigilar que nadie advirtiera su presencia.

Asimismo, una segunda pareja simuló buscar a una persona dentro de las instalaciones mientras realizaba labores de observación y apoyo a la organización criminal.

Rompieron candados y llegaron directamente al dinero

Una vez cerrado el mercado, el delincuente que permanecía oculto fracturó el candado de uno de los accesos principales para permitir el ingreso del resto de la banda.

Los asaltantes utilizaron herramientas para romper más de cuatro cerraduras y candados hasta llegar a la oficina de administración.

Las grabaciones muestran que uno de los involucrados incluso movió una cámara de seguridad al notar que estaba siendo grabado.

Sin embargo, los delincuentes no revisaron cajones ni oficinas. Según los comerciantes, fueron directamente al lugar donde se encontraba el dinero en efectivo, lo que ha generado sospechas sobre una posible filtración de información desde el interior del mercado.

Policía investiga y analiza videos de seguridad

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador asumió las diligencias del caso y recibió el material audiovisual entregado por los dirigentes del mercado.

Las primeras pesquisas indican que los delincuentes permanecieron cerca de media hora dentro del establecimiento y posteriormente se reunieron en uno de los pasillos para repartir el dinero sustraído.

Los investigadores también determinaron que los implicados mantenían comunicación constante con un conductor que esperaba en el exterior a bordo de una combi blanca cuya placa estaba cubierta para evitar su identificación.

Los agentes realizaron el levantamiento de huellas dactilares en los candados violentados y en la oficina afectada, mientras continúan las labores para identificar y ubicar a los responsables.

Los comerciantes señalaron que el dinero sustraído correspondía a fondos acumulados durante varios años mediante aportes realizados por los socios del mercado.