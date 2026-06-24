El presidente de EsSalud, Jaime Moreno, afirmó que se reducirá la burocracia en la programación de citas a través de la simplificación de las directivas, con la finalidad de que el servicio se asemeje al de las clínicas privadas. Además, precisó que esta medida ya fue implementada durante su gestión al frente de la Red Sabogal.

Moreno señaló que uno de los principales desafíos es garantizar que los pacientes que llevan tiempo esperando una atención puedan acceder a ella de manera oportuna. Para ilustrar esta situación, relató el caso de un familiar que, pese a contar con diversos contactos, no logró conseguir una cita médica en la capital.

“En julio de 2025 asumo el cargo de gerente de la Red Sabogal hasta diciembre y lo he podido poner en práctica (...) para mí la red que tiene los mejores profesionales es la del Sabogal. Fue un cambio sustancial en las citas, queríamos desburocratizar ese procedimiento. Años anteriores la cita era cada tres meses, ahora es cada cuatro meses (...) esto lo voy a desburocratizar, voy a dejar la línea”, declaró para Exitosa.

Bajo esa premisa, sostuvo que el servicio debe acercarse al modelo de atención de las clínicas privadas. Al ser consultado sobre las razones por las que la atención en EsSalud es percibida como deficiente, pese a los beneficios laborales con los que cuentan sus trabajadores, Moreno reconoció que existen mejores remuneraciones para los colaboradores y, a partir de ello, explicó los factores que, a su juicio, influyen en esta situación.

“Creo que hay un tema de conducción, de gestión, de competencias y de oportunidades. Si alguien no pone la claridad hacia dónde debemos trabajar, cuál es el objetivo qué resultados esperamos con métricas y con días, eso creo que hace ver no dependende del trabajor, al contrario, es quien pone la función del trabajador y creo que de esp ha estado adoleciendo EsSalud”, enfatizó.

Pese a ese escenario, Moreno destacó que “tenemos los mejores profesionales clasificados” y “reconocidos en Latinoamérica”. En esa misma línea, adelantó que “en estos días” se implementará “la meritocracia” y que se realizará en tres fases. “La primera fase es a través de un convenio con SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio Civil)”, indicó.