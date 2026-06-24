Ante el cierre de la actualización de los resultados oficiales que definirán al próximo presidente de la República, Roberto Sánchez señaló que evaluará si reconoce un eventual triunfo de Keiko Fujimori.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú afirmó que si el Jurado Electoral Especial declara improcedente su pedido de nulidad, recurrirá al pleno. Asimismo, ante un eventual nuevo rechazo, evitó confirmar si reconocerá el triunfo de Fujimori, aunque indicó que dicha decisión será evaluada.

“Nosotros hemos presentado esta nulidad, si el Jurado Electoral Especial dice que no procede vamos a apelar e iremos al pleno, el pleno es el que tendrá que decidir (...) nosotros tenemos nuestras razones y magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave”, declaró Sánchez para Exitosa.

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Según los datos publicados en la página web de la ONPE, la culminación de los resultados de la segunda vuelta sería difundida próximamente. En ese contexto, Roberto Sánchez fue consultado sobre si, en caso sus apelaciones fueran rechazadas y la ganadora de la contienda fuera Keiko Fujimori, reconocería el resultado, ante lo cual señaló que acudirá al pleno para una decisión final.

“Nosotros evaluaremos porque estamos en nuestro derecho y yo no puedo actuar en base a mi individualidad (...) yo estoy invocando a que tengamos transparencia total, que actuemos en base al derecho, nosotros creemos que actuar al margen de la ley es una ilegalidad”, agregó.

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Al ser consultado de manera directa, el candidato indicó que esperará la respuesta de los organismos electorales respecto a sus pedidos vinculados al proceso electoral, el cual está próximo a concluir.

“Nosotros creemos que tenemos la razón y aguardaremos que resuelvan en ese momento, yo digo que el sistema de justicia resuelva como tiene que resolver, es el jurado la última instancia en decisión de estos asuntos, nosotros hemos presentado una acción en vez de estar evitando y no pronunciarse en el tema de fondo por transparencia debieran decirnos la verdad”, sostuvo el candidato de JPP.