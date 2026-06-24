El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de candidatos de Renovación Popular (RP) y de los otros 21 partidos políticos que compiten en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Postulación. De acuerdo con la Resolución N.° 04068-2026-JEE-LICN/JNE, se formularon observaciones a la candidatura de López-Aliaga a teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Lima.

“De la revisión de la información de acceso público relacionada con el citado candidato, se advierte que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el periodo congresal 2026-2031, habiéndose difundido además información referida a una presunta renuncia o desistimiento a dicho cargo”, se lee en el documento.

Asimismo, solicita que “la organización política informe y acredite documentadamente la situación jurídica actual del referido candidato respecto de dicha proclamación” a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos.

Una situación similar ocurrió con Guillermo Valdivieso, candidato a regidor de RP que fue recientemente proclamado parlamentario andino.

Más casos

En las 22 listas declaradas inadmisibles figuran Acción Popular, Ahora Nación, Avanza País, Frente de la Esperanza 2021, Fuerza Ciudadana, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido Demócrata Verde, Partido Morado, Perú Libre, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano, Pueblo Consciente, Somos Perú, Partido Patriótico del Perú y Visión Perú.

Todas cuentan con un plazo de dos días hábiles, que ya se estarían cumpliendo hoy, para presentar sus descargos.