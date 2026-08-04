Con la participación de 106 artesanos, este martes se inició en la Plaza de Armas el XXIII Concurso de Tallado en Sillar, junto con las competencias de repujado en cuero, repujado en cobre y fierro forjado, actividades organizadas por el 486.° Aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

El certamen reúne a maestros artesanos de diferentes especialidades, quienes pondrán a prueba su creatividad y destreza para elaborar obras inspiradas en la identidad y tradición arequipeña frente al público que visita el Centro Histórico.

En esta edición participan 50 competidores en la categoría de tallado en sillar, 23 en repujado en cuero, 22 en repujado en cobre y 11 en fierro forjado, convirtiendo la Plaza de Armas en un espacio de exhibición del trabajo artesanal. El público puede acudir a observar el trabajo hasta el mediodía de jueves.

Los organizadores informaron que los premios se mantienen respecto al año pasado. En cada categoría se entregarán 3 mil soles al primer lugar, 2 mil soles al segundo puesto y mil soles al tercer lugar.

El concurso forma parte del programa de actividades por el aniversario de Arequipa y busca promover la preservación de los oficios tradicionales, así como reconocer el trabajo de los artesanos que mantienen vivas las técnicas representativas del patrimonio cultural de la ciudad.