El Poder Judicial fijó posición ante las críticas que ponen en duda su autonomía institucional. La presidenta de la entidad, Janet Tello, emitió un pronunciamiento público este martes 23 de junio de 2026 en el que defendió la independencia del sistema de justicia.

La magistrada enfatizó que la independencia judicial resulta esencial para garantizar los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho.

En esa línea, descartó cualquier tipo de subordinación a intereses externos a la labor jurisdiccional.

Tello también informó que envió un documento al Congreso de la República solicitando que se evalúen con detenimiento las iniciativas que plantean cambios en el marco normativo de las competencias judiciales.

Finalmente, el pronunciamiento advierte sobre proyectos legislativos que buscan modificar la Ley de la Carrera Judicial y endurecer sanciones relacionadas con el prevaricato.