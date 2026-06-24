La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones que plantean desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y califican el proceso electoral como un supuesto “fraude en desarrollo” sin presentar pruebas.

A través de un comunicado difundido este 24 de junio, el gremio empresarial cuestionó los pronunciamientos realizados tras conocerse los resultados preliminares de los comicios y defendió la necesidad de respetar las decisiones de los organismos electorales.

“Al igual que hicimos el 2021, demandamos a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales”, señala el pronunciamiento.

COMUNICADO: EXIGIMOS RESPETO A LA DEMOCRACIA



El Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada. pic.twitter.com/UJ2qhhzpCG — CONFIEP (@CONFIEP) June 24, 2026

Confiep advierte riesgos para la institucionalidad democrática

La organización sostuvo que las acusaciones sin sustento no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

Por el contrario, afirmó que este tipo de discursos generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados.

La Confiep remarcó además que el Perú requiere una transición ordenada y respeto a la voluntad expresada en las urnas para garantizar la estabilidad política y económica.

Gremio empresarial alerta sobre desafíos urgentes para el país

En el documento, la institución señaló que el actual contexto político resulta especialmente preocupante debido a los desafíos que enfrenta el país.

Entre ellos mencionó el inminente Fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y diversos retos económicos y sociales que demandan respuestas inmediatas por parte del próximo gobierno.

Según indicó, estos desafíos requieren una administración con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día de gestión.

Recuerdan posición asumida durante las elecciones de 2021

La Confiep recordó que mantuvo una postura similar durante el proceso electoral de 2021, cuando también exhortó a respetar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Finalmente, el gremio ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta el país.

“La Confiep ratifica su respaldo irrestricto a la institucionalidad democrática del país y a una transición de gobierno ordenada y oportuna”, concluye el comunicado.