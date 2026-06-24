El Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

Cabe recordar que en diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) declaró constitucional la Ley 32107, norma que establece que la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra se aplica en el Perú a hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002.

En esa línea, el TC exhortó al Congreso a incorporar el delito de lesa humanidad.

DETALLES

De acuerdo con el documento, serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos delitos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

Esto sucederá siempre y cuando estos delitos hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, así como con intención y conocimiento de dicho ataque.

En esos casos, la persona será reprimida con una pena privativa de libertad no menor de 30 años a cadena perpetua.

Fue el Tribunal Constitucional el que hizo la exhortación para precisar el delito. Foto: Tribunal Constitucional.

PENDIENTE

Según el Reglamento del Congreso, la segunda votación tendría que realizarse en siete días calendarios. Sin embargo. la legislatura termina hoy.

Al cierre de esta edición, el Parlamento todavía no había definido una ampliación, en ese caso, el texto podría ser votado la próxima semana.

Otra alternativa es que la Comisión Permanente, que se queda en funciones hasta que ingresen los congresistas elegidos 2026 – 2031, someta a votación el proyecto.

Si el tema no es tratado por la Permanente, la Cámara de Diputados de la próxima gestión tendrá que revisarlo.

Además, está pendiente que el Pleno vote la reconsideración que presentaron Ruth Luque, Sigrid Bazán y otros legisladores.