Ni siquiera dos semanas duró el talante “democrático” que el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) mostraba antes, durante y después de la segunda vuelta presidencial, cuando aseguró que respetaría el escrutinio. Ayer anunció que no reconocerá un eventual gobierno de su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien al cierre de esta página lo aventaja por más de 41 mil votos.

El aún congresista insistió en pedir la anulación de los votos del extranjero y anunció una movilización ciudadana para este sábado 27 de junio. “No reconoceremos a ese gobierno y nos declararemos en lucha política y social de resistencia”, sostuvo vía X.

Atrás quedó la algarabía con la que Sánchez y sus simpatizantes recibieron el conteo rápido, la noche del domingo 7 de junio, que lo ubicó por encima de Fujimori.

Con sombrero en mano, el candidato y sus aliados, entre ellos el hoy inubicable exfiscal José Domingo Pérez, celebraron el momento en la Plaza San Martín. El empate técnico que las encuestadoras advirtieron no supuso impedimento alguno. El festejo fue tal que Sánchez, envalentonado, se atrevió a dar un “balconazo”.

Todo quedó registrado en videos que circularían más tarde en redes sociales. Lo que vino después fueron sus primeras declaraciones a la prensa.

“Hubo una postura inicial de un flash electoral, ahora un conteo rápido (…) (Keiko Fujimori le ha pedido que acepte los resultados ¿lo va a hacer sea cual fuere?) Absolutamente. Siempre lo hemos dicho, con victoria o sin victoria electoral, nosotros, en el debido proceso, claro que vamos respetar los resultados”, aseguró a América Noticias. Esta actitud le duró hasta el 10 de junio, según registros periodísticos (ver infografía).

CAMBIO DE HÁBITO

Fue cuestión de tiempo para que la euforia del todavía candidato presidencial se transformara en negación, no solo hacia el futuro resultado oficial, que ya puede preverse, sino también hacia los votos de los peruanos en el exterior.

Sánchez adelantó ayer que no reconocerá los resultados en más de una ocasión. Lo hizo durante una conferencia de prensa, al ser abordado por los medios de comunicación a su ingreso al Congreso y mediante redes sociales (ver infografía).

Detalló que JP ha solicitado la nulidad de los votos en el extranjero y su “recuento”, una figura que solo puede disponer el Jurado Electoral Especial (JEE) al observar un acta electoral.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no resuelve en atención a la seguridad jurídica y la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, sostuvo en horas de la mañana.

Agregó que comenzará la “lucha de resistencia patriótica (…) en base a nuestros derechos constitucionales” y que esto no solo se hará en el Perú, sino también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Desregulando la obligatoriedad del traslado a través de la valija diplomática (vía El Peruano el 29 de mayo), creemos que ahí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio de Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori. Esta irregularidad grave, que aprobó ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación que va adelante por las oficinas consulares. Si el JNE no resuelve, en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral de ese fraude, se habrá consumado”, aseveró.

MOVIDAS

En su cuenta de X, Sánchez también aseguró que, “de puro derecho, el JNE debe declarar la nulidad de las elecciones del 7 de junio efectuadas en las oficinas consulares para peruanos en el extranjero”.

Añadió que la contabilización de dichos votos “deviene en un beneficio fraudulento a favor de (…) Keiko Fujimori”. En ese sentido, volvió a exhortar al JNE a parar lo que denominó un “fraude que se encuentra en desarrollo” e impedir que, finalmente, sea “un fraude consumado”.

El líder de Juntos por el Perú (JP) remarcó que si el JNE “convalida” la resolución jefatural de la ONPE del 29 de mayo –que modificó el procedimiento de transmisión de los sufragios en el extranjero– y los votos de los peruanos en el exterior, “quedará confirmado que, con fraude electoral de las elecciones de peruanos residentes en el extranjero, nos robaron el triunfo alcanzado con votos de peruanos residentes en el Perú”.

“No reconoceremos a ese gobierno y nos declararemos en lucha política y social de resistencia popular y patriótica, en apego al marco legal y constitucional, así como a la normatividad supranacional del sistema interamericano”, resaltó.

En esa línea, el izquierdista anunció una movilización ciudadana para este sábado, una “ruta de la democracia” y una “convocatoria nacional aquí, en Lima, luchando y exigiendo la libertad de Pedro Castillo”.

RESPUESTAS

Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que Sánchez “está en negación”.

“Hago un llamado a la población para que tenga calma, incluso a las personas que votaron por Sánchez, que no se dejen llevar por esta actitud antidemocrática. Si el señor reconoce o no reconoce los resultados, la verdad ya es un problema de él, porque quien tiene que reconocer los resultados son los organismos electorales”, afirmó.

Enfatizó que los organismos electorales ya han rechazado “las leguleyadas” que ha presentando Sánchez y pidió a la ciudadanía que no haga caso a sus “delirios”.

Por su parte, los colegas parlamentarios del líder de Juntos por el Perú también adoptaron una postura. La congresista Susel Paredes reconoció que “ya ganó Keiko (Fujimori)”, mientras que el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga aseveró que a Sánchez “no le queda más que desconocer (los resultados), porque fatalmente, la realidad es que ni siquiera lo han elegido como diputado”.

“A partir del primero de agosto va a ser un NN”, agregó.

Por su parte, el también parlamentario y excandidato presidencial de Avanza País, José Williams, calificó la postura del exministro del golpista Pedro Castillo como “antidemocrática” y un “capricho”.

Asimismo, reaparecieron algunos aliados de Sánchez en la segunda vuelta. El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros informó que ya no es asesor de Juntos por el Perú, mientras el exaspirante presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, refirió que a algunos no les puede gustar la postura del candidato, pero que “mientras esté en el marco de la ley no hay ningún problema”.

“El día que el JNE diga: ‘Ya culminé mi trabajo’, dé su veredicto, nosotros, en Ahora Nación, vamos a respetar la decisión del JNE; pero, mientras tanto, las personas pueden ejercer su legítimo derecho a la protesta”, puntualizó.