Más de 23 mil personas de sectores vulnerables de Piura comenzaron a recibir agua potable gratuita con el inicio del programa “Agua para Todos”, intervención impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), a fin de garantizar el acceso al recurso en zonas que no cuentan con abastecimiento del servicio.

La intervención tiene como objetivo llevar agua potable, sin costo, a poblaciones vulnerables mediante 23 camiones cisterna operados por la EPS Grau, así como fortalecer la atención social en sectores priorizados de la región.

La distribución gratuita se inició en los sectores Islilla Alta e Islilla Baja, en Paita. También en Cristo Viene y Ciudad de Dios, ubicados en el distrito de Cura Mori, provincia de Piura. De esta forma, se realizarán recorridos programados desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., permitiendo abastecer de agua potable a cientos de hogares de manera segura, continua y oportuna.

“Esta intervención representa una importante acción del Estado para atender a las familias que más lo necesitan, priorizando el acceso al agua potable y fortaleciendo las capacidades operativas de las EPS para garantizar la continuidad del abastecimiento en zonas vulnerables”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La implementación del programa en Piura es posible gracias a una transferencia superior a los S/6,8 millones destinada a EPS Grau, empresa prestadora de servicios que actualmente se encuentra bajo administración concursal del OTASS. Estos recursos permitirán fortalecer la operación de cisternas, las acciones logísticas y el abastecimiento programado en distintos sectores vulnerables.