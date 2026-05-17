Más de 23 mil personas de sectores vulnerables de Piura comenzaron a recibir agua potable gratuita con el inicio del programa “Agua para Todos”, intervención impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), a fin de garantizar el acceso al recurso en zonas que no cuentan con abastecimiento del servicio.
La intervención tiene como objetivo llevar agua potable, sin costo, a poblaciones vulnerables mediante 23 camiones cisterna operados por la EPS Grau, así como fortalecer la atención social en sectores priorizados de la región.VER MÁS: Piura: Defensas ribereñas son un peligro ante un periodo de lluvias
La distribución gratuita se inició en los sectores Islilla Alta e Islilla Baja, en Paita. También en Cristo Viene y Ciudad de Dios, ubicados en el distrito de Cura Mori, provincia de Piura. De esta forma, se realizarán recorridos programados desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., permitiendo abastecer de agua potable a cientos de hogares de manera segura, continua y oportuna.
“Esta intervención representa una importante acción del Estado para atender a las familias que más lo necesitan, priorizando el acceso al agua potable y fortaleciendo las capacidades operativas de las EPS para garantizar la continuidad del abastecimiento en zonas vulnerables”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.TAMBIÉN PUEDE LEER: Contraloría detecta reactivos vencidos y varios equipos dañados en Piura
La implementación del programa en Piura es posible gracias a una transferencia superior a los S/6,8 millones destinada a EPS Grau, empresa prestadora de servicios que actualmente se encuentra bajo administración concursal del OTASS. Estos recursos permitirán fortalecer la operación de cisternas, las acciones logísticas y el abastecimiento programado en distintos sectores vulnerables.