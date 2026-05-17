El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó la Resolución Ministerial N.° 197-2026-VIVIENDA, mediante la cual se autoriza la transferencia financiera a favor de Sedalib para financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a población vulnerable.

La resolución, publicada en el Diario Oficial El Peruano, autoriza una transferencia de S/ 813,926.00 a favor de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A., recursos que permitirán continuar garantizando el abastecimiento de agua potable a familias que no cuentan con acceso al servicio y que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, en sectores como Alto Trujillo, La Esperanza, El Milagro, entre otros.

Asimismo, la norma precisa que la transferencia se realiza en el marco de la Ley N.° 32065 y la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026, contemplando previamente la suscripción del convenio correspondiente entre el Ministerio de Vivienda y Sedalib.

“Seguimos trabajando para cerrar brechas y garantizar el acceso al agua potable a cientos de familias que aún no cuentan con servicio permanente. Esta resolución es un paso importante para la futura ejecución del convenio y el fortalecimiento del abastecimiento mediante cisternas”, señaló Frank Sánchez Romero, presidente del Directorio de Sedalib.

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