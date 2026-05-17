Ministerio de Vivienda autorizara transferencia por más de 800 mil soles para abastecimiento mediante camiones cisterna.
Ministerio de Vivienda autorizara transferencia por más de 800 mil soles para abastecimiento mediante camiones cisterna.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó la Resolución Ministerial N.° 197-2026-VIVIENDA, mediante la cual se autoriza la transferencia financiera a favor de Sedalib para financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a población vulnerable.

La resolución, publicada en el Diario Oficial El Peruano, autoriza una transferencia de S/ 813,926.00 a favor de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A., recursos que permitirán continuar garantizando el abastecimiento de agua potable a familias que no cuentan con acceso al servicio y que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, en sectores como Alto Trujillo, La Esperanza, El Milagro, entre otros.

Asimismo, la norma precisa que la transferencia se realiza en el marco de la Ley N.° 32065 y la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026, contemplando previamente la suscripción del convenio correspondiente entre el Ministerio de Vivienda y Sedalib.

“Seguimos trabajando para cerrar brechas y garantizar el acceso al agua potable a cientos de familias que aún no cuentan con servicio permanente. Esta resolución es un paso importante para la futura ejecución del convenio y el fortalecimiento del abastecimiento mediante cisternas”, señaló Frank Sánchez Romero, presidente del Directorio de Sedalib.

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