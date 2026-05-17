En uno de sus más recientes comunicados, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño costero” y estimó que este evento natural podría alcanzar magnitud “moderada” entre mayo y agosto de 2026. Es más, indicó que su alcance podría prolongarse hasta febrero de 2027.

En tanto, a través del Decreto Supremo N° 074-2026-PCM, el Ejecutivo dispuso extender por 60 días el estado de emergencia declarado por las lluvias en cinco provincias de la región La Libertad: Santiago de Chuco, Trujillo, Virú, Ascope y Sánchez Carrión.

El ENFEN indica que para el trimestre mayo-julio, las precipitaciones serán entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte, con ocurrencia de lluvias localizadas, principalmente durante mayo.

ACCIONEN

En ese sentido, las medidas de prevención deberán ser ejecutadas por las autoridades del Gobierno Regional (GORE) La Libertad y los gobiernos locales comprendidos. Esto, con estricta coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En la provincia de Trujillo, la extensión de la emergencia por lluvias comprende a los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

UNIR ESFUERZOS

Wilfredo Agustin Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, exhortó a los alcaldes acelerar la inversión de los recursos que se les asignó para prevención.

Mencionó que en el caso de la Región todos los esfuerzos están enfocados en limpieza de descolmatación y limpieza de ríos y quebradas.

“Consideramos que es la mejor forma de proteger a la población. Lo que sí me tiene un poco preocupado es que a nivel mundial algunas entidades técnicas hablan de un fenómeno El Niño extraordinario para el próximo año, así que no podemos bajar la guardia. Entonces, lo que siempre digo es que los gobiernos locales también deben trabajar en descolmatar ríos y quebradas, además de capacitar y organizar a la población”, manifestó.

De otro lado, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) anunció un desvío temporal en la vía a Otuzco- Trujillo, a fin de poder construir un puente sobre el canal de conducción Laredo. La obra es clave para la protección de la población ante lluvias. Esto es parte de la ejecución del Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos.

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