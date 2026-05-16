ComexPerú reveló que la pobreza multidimensional afectó al 28.6% de pobladores en la región La Libertad en el año 2025.

El índice representó más de 607,000 ciudadanos en esta situación, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Aunque la cifra disminuyó respecto al resultado de 2024 (34.8%), superó en más de 65,000 personas a la población en pobreza monetaria de la región, que perjudicó al 25.5% de liberteños, detalló el gremio empresarial.

IMPORTANTE

La medición de la pobreza multidimensional, elaborada por ComexPerú, determina cuántos peruanos carecen de condiciones adecuadas de vida e igualdad de oportunidades.

El análisis oficial se complementa con indicadores que reflejan de forma más precisa las carencias estructurales de la población, como acceder a servicios de salud, educación y vivienda adecuada. “La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo, mientras que la multidimensional profundiza sobre la carencia de oportunidades para el desarrollo”, señaló Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú.

DETALLES

Respecto a limitaciones de acceso a servicios de salud, esta dimensión cuantifica a la población que vive en hogares donde existen miembros que carecen de seguro de salud o que no acuden a establecimientos de salud cuando es necesario por lejanía o falta de recursos para hacerlo.

La proporción de liberteños con limitaciones en esta materia disminuyó de 30.6% a 20.7% entre 2024 y 2025.

En educación, esta dimensión mide a la población que vive en hogares donde el jefe de hogar carece de secundaria completa o al menos un niño en edad escolar no está matriculado y/o sufre de atraso escolar. Aquí la proporción aumentó de 57.1% a 57.4% entre un año y otro.

En la dimensión de acceso a una vivienda adecuada, se considera a la población que habita en inmuebles con piso de tierra u otro material precario, cocina con combustibles contaminantes o carece de servicios básicos (agua, luz y saneamiento). En esta materia, la cifra subió de 26.8% a 27.9% entre 2024 y el año pasado.

“A nivel nacional, el progreso en reducir la pobreza multidimensional se concentra en mayor acceso a servicios de salud”, agregó Najarro Salazar.

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