La Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) indicó ayer que, mediante Resolución N° 60, emitida por el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, se dispuso el cumplimiento de la sentencia que reconoce y declara preferente el derecho de propiedad de dicha comuna sobre el predio ubicado en el sector “Quivisiche”.

En el lugar [de 4.2 hectáreas], el 20 de enero de 2018, el papa Francisco celebró una misa en su única visita que hizo a Trujillo.

TRIUNFO

De acuerdo con la MDH, el Poder Judicial también ordenó que el demandado y todos los ocupantes del terreno cumplan con la desocupación y entrega del predio en un plazo de diez días, “bajo apercibimiento de lanzamiento conforme a ley”.

El terreno en cuestión entró en disputa luego de que, el 6 de noviembre de 2020, un ciudadano identificado como Abilio Valerio Aguilar Cornejo llegó al lugar y empezó a cercar el mismo, lo que motivó que el 22 de diciembre de ese mismo año se registrara un enfrentamiento entre los pobladores y los ocupantes, señaló la agencia Andina.

El procurador de Huanchaco, Luis Beltrán Merino, dijo en su momento que el demandante aseguraba que el 23 de agosto de 1991 suscribió un contrato de compraventa por dicho terreno con el entonces alcalde del distrito, Mario Venegas Segura. No obstante, dicho acto jurídico no pudo inscribirse en Registros Públicos porque el predio estaba inscrito desde 1990 a nombre del Proyecto Especial Chavimochic.

PROCESO

Mediante sentencia de vista contenida en la Resolución N° 56, de fecha 14 de agosto de 2024, la Primera Sala Civil revocó la sentencia de primera instancia dictada meses atrás y declaró “infundada la demanda de usucapión, fundado el mejor derecho de propiedad a favor de la municipalidad de Huanchaco y fundada la demanda de reivindicación del predio municipal”.

Además, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

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