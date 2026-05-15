Efectivos del Escuadrón de Emergencia lograron recuperar dos camionetas Toyota Hilux que habían sido reportadas como robadas en diferentes sectores de la ciudad de Trujillo.
Según información policial, una de las unidades había sido hurtada hace dos días y la otra en el mes de abril. Los vehículos se encontraban en el interior de un predio que se sitúa en la avenida Antenor Orrego. Asimismo, se detuvo a dos jóvenes en el lugar.
La Policía Nacional continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.
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