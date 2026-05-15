La Libertad ha tenido una semana trágica. Del 10 al 14 de mayo el crimen organizado acabó con la vida de ocho personas, lo que incrementó a 75 la cifra de fallecidos a causa de la violencia que azota a este departamento. Ante esto, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó que los agentes a su mando, en conjunto con las Fuerzas Armadas, tomarán el control de las zonas más picantes de la región.

PLAN

El general Ricardo Espinoza aseguró que la Policía ha tenido una rápida respuesta a los últimos ataques, atrapando a los responsables. También afirmó que están intensificando el control territorial en puntos de mayor incidencia delictiva.

“Hemos solicitado que, de acuerdo a ley, la Fuerza Armada apoye a la Policía en el control de territorio. Estamos haciendo operativos permanentes, pero necesitamos más apoyo de la Fuerza Armada para tener el control en El Provenir, El Milagro, La Esperanza”, dijo en declaraciones para Polémica Noticias.

Agregó que estas acciones también serán acompañadas del uso de la tecnología, con la que mapearán a las organizaciones criminales y atraparán a sus cabecillas.

El jefe de la PNP en La Libertad también lamentó la gran incidencia de menores en hechos ilícitos, sobre todo en zonas vulnerables. Agregó que para la delincuencia, estos adolescentes son “mano de obra libre y barata”, a quienes pueden involucrar en atentados por S/ 300.

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BAÑO DE SANGRE

La noche del último domingo, sicarios mataron a dos personas en San José (Pacasmayo) y Rázuri (Ascope). La madrugada del martes, asesinaron a dos vigilantes en los exteriores del local la Ponceña, en Trujillo, y por la noche acribillaron a un joven en El Porvenir, Trujillo. Al día siguiente, en este último distrito, ultimaron a tiros a los ocupantes de un vehículo y ayer acabaron con la vida de otro ciudadano, sumando ocho víctimas mortales en cinco días.

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