El distrito de El Porvenir se está desangrando a manos de las organizaciones criminales. Entre la noche del martes y la tarde de hoy, jueves, cuatro personas fueron asesinadas a balazos en lo que sería una guerra de bandas que se disputan el control de las extorsiones en esta parte de Trujillo.

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Acribillado

La última víctima de este cruel enfrentamiento sería Joxel Aldair Polo Vilca (19), acribillado cuando caminaba por la manzana L de la calle Hipólito Ordoñez. En el lugar del atentado la Policía encontró 15 casquillos de bala, lo que evidenciaría la ferocidad del ataque.

De acuerdo a información preliminar, la víctima habría sido hijo de alias “Gordo Vigo”, presunto integrante de la banda “Los Pulpos” asesinado en noviembre de 2024. Además, habría tenido antecedentes por tenencia de armas y, hace algunos años, estuvo internado en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo, conocido como exFloresta.

La Policía no descarta que esta muerte guarde relación a los ataques ocurridos en las últimas 48 horas en El Porvenir: la noche del martes asesinaron a Anderson Oré Zavaleta (26) y el miércoles a Franklin Salvatierra Gómez y Nelver Campos Patricio. Agentes a cargo de las investigaciones indicaron que Salvatierra, incluso, estaba vinculado a “Los Pulpos”.

Venganzas

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, confirmó que por los homicidios de Sánchez y Campos se detuvo a José Alvarado Castillo (22), alias “Choncho”, a quien se le incautó una pistola y videos en donde aparecería haciendo disparos. Él integraría la red delictiva “Los Remanentes de La Jauría”.

“Las personas que están falleciendo son como respuesta a un enfrentamiento, porque las principales bandas criminales se han subdividido y hay una rivalidad”, aseguró el oficial.