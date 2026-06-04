El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, presentó su renuncia irrevocable al presidente interino José María Balcázar, por diferencias sobre la ratificación del Acuerdo de Profundización Económica Comercial con Brasil.

“La conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado”, reza su misiva.

Esta salida se da a un día de que el pleno del Congreso aprobara interpelar al ministro para que respondiera 20 preguntas sobre la demora en la ratificación del acuerdo, negociado entre 2014 y 2016, que busca facilitar el comercio y las inversiones entre ambos países.