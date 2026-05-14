Otro baño de sangre. En menos de 20 horas, sicarios acabaron con la vida de tres hombres en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

El primer asesinato ocurrió a las 8:30 de la noche del último martes, cuando un criminal acabó con la vida de Anderson Oré Zavaleta (26).

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El joven se encontraba en su moto lineal en la intersección de la calle Huáscar con San Luis, del sector Río Seco, en el distrito de El Porvenir, cuando un sicario llegó en otra motocicleta y le descerrajó ocho balazos.

Aún con signos de vida la víctima fue evacuada a un centro de salud de la zona, pero lamentablemente murió a los pocos minutos.

Tras las primeras investigaciones, la Policía llegó hasta una vivienda en la calle San Jorge, en el distrito de El Porvenir, y encontró el vehículo usado en el crimen (una moto Honda XR150L, de placa 6659-AM) e intervino a un menor de edad de iniciales K.A.A.R. (17), “Perico”.

Más muertes

Pero la insania no había terminado. A las 4 de la tarde de ayer, en la cuadra 12 de la calle Inca Roca, en el sector Río Seco, dos hombres que se movilizaban en una camioneta fueron interceptados por sicarios en moto. Los maleantes abrieron fuego y los ocupantes bajaron del vehículo y trataron de huir corriendo, pero no llegaron muy lejos.

Franklin Salvatierra Gómez, alias “Serrano Frank”, y su medio hermano Nelver Campos Patricio murieron en el acto.