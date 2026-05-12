Tres personas resultaron heridas tras una balacera registrada la noche del lunes en los exteriores de la cevichería-restaurant “La Ponceña”, situada en la cuadra cuatro del jirón Puno, en la urbanización Aranjuez, en Trujillo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 p.m.
Ataque
Según información preliminar, jóvenes armados realizaron múltiples disparos, provocando caos entre los vecinos de la zona. Producto de este atentado, tres agentes de seguridad fueron alcanzados por los proyectiles y llevados hasta el Hospital Belén de Trujillo para que reciban la atención médica.
Agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional llegaron hasta el establecimiento para continuar con las investigaciones correspondientes.
Los residentes de la urbanización Aranjuez señalaron que en los alrededores del local se registran reuniones y hechos violentos.
“Escuché cinco balazos, pero pensé que eran cohetones. Estaba durmiendo y escuché que gritaban. He salido y estaban en el suelo (heridos). Una mujer y un hombre que cojeaba los han llevado en un auto. Además, vi a otro (hombre) que lo arrastraban”, indicó un vecino en Sol TV Noticias.
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