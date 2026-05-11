Delincuentes detonaron la madrugada de este lunes un aparato explosivo en la puerta de un local de venta de pinturas que se sitúa en la cuadra 20 de la avenida Prolongación Unión, en la urbanización Chimú, en Trujillo.

El caso

El ataque con dinamita se registró al promediar la 1 de la madrugada y alertó a los vecinos de la zona. Las ondas expansivas hicieron volar una reja de metal, dañaron parte de una puerta enrollable y gran cantidad de baldes de pinturas terminaron destrozados del local “Matizados Pilar”.

Personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y analizarán las cámaras de videovigilancia de la zona para poder identificar a los autores de este atentado.

Cabe mencionar que, el 19 de abril, hampones dejaron una carga explosiva en exteriores de este local, pero que no llegó a detonar.

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