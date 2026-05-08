En un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, permitió incautar la noche del último jueves una subametralladora de guerra en la intersección de las avenidas Miraflores y 26 de Marzo, en Trujillo.
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Durante el patrullaje preventivo, la unidad Halcones se percató de la presencia de un grupo de jóvenes en actitud sospechosa, quienes terminaron huyendo al notar la presencia policial. Tras verificar el lugar, se halló el arma que es una MGP-84 Mini calibre 9mm de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de una cacerina desabastecida.
El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, destacó que este trabajo representa un éxito más del plan de seguridad ciudadana, reafirmando el compromiso institucional de seguir actuando con firmeza para proteger la vida e integridad de todos los trujillanos.
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