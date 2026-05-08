Cámaras de seguridad captaron cuando extorsionador arrojó el explosivo en la puerta del inmueble.
Cámaras de seguridad captaron cuando extorsionador arrojó el explosivo en la puerta del inmueble.

Una banda de extorsionadores tiene en la mira a un empresario zapatero que reside en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La madrugada del viernes, un delincuente, que vestía una casaca de buzo de color azul y llevaba una capucha, llegó hasta la vivienda que se sitúa en el sector Las Palmeras de Wichanzao y detonó una dinamita.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, el hampón llegó caminando, se acercó a la puerta del predio que está en la avenida Los Pinos, encendió el explosivo y huye corriendo con rumbo desconocido.

El fuerte estruendo causó daños materiales en los vidrios de la puerta de metal y en la cerámica del piso. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional para continuar con las pesquisas correspondientes.

La víctima les habría indicado a los detectives que, desde el mes de abril, viene recibiendo mensajes y llamadas extorsivas, donde criminales le exigen el pago de 10 mil soles.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS