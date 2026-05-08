Una banda de extorsionadores tiene en la mira a un empresario zapatero que reside en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La madrugada del viernes, un delincuente, que vestía una casaca de buzo de color azul y llevaba una capucha, llegó hasta la vivienda que se sitúa en el sector Las Palmeras de Wichanzao y detonó una dinamita.

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De acuerdo a las cámaras de seguridad, el hampón llegó caminando, se acercó a la puerta del predio que está en la avenida Los Pinos, encendió el explosivo y huye corriendo con rumbo desconocido.

El fuerte estruendo causó daños materiales en los vidrios de la puerta de metal y en la cerámica del piso. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional para continuar con las pesquisas correspondientes.

La víctima les habría indicado a los detectives que, desde el mes de abril, viene recibiendo mensajes y llamadas extorsivas, donde criminales le exigen el pago de 10 mil soles.

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