Una banda de extorsionadores tiene en la mira a los dueños de una bodega en el distrito de El Porvenir, Trujillo. La noche del miércoles, un delincuente, que vestía casaca blanca, short negro y gorra roja, llegó hasta el negocio situado en la primera cuadra de la calle Manuel Ubalde y detonó un explosivo en ese local.

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De acuerdo a las cámaras de seguridad, el maleante llegó caminando y, tras percatarse que la bodega continuaba atendiendo, encendió un cartucho y lo arrojó por la ventana.

El dueño del establecimiento contó que la dinamita cayó debajo de una vitrina, que terminó destrozada. Agregó que, por suerte, su madre de 79 años que en ese momento atendía el negocio salió ilesa.

La bodega funciona desde hace 40 años y sus propietarios nunca habían sido intimidados por delincuentes. “No hemos sufrido amenazas de extorsión, es la primera vez que nos pasa esto”, dijo el dueño del local.