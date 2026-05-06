A la altura del kilómetro 39 de la carretera a Shirán, en el distrito Simbal, provincia de Trujillo, fueron intervenidos tres presuntos integrantes de la banda “Los Ilegales de Quiruvilca”.

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El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial (DIRTTSV). Los sospechosos se movilizaban en una camioneta de placa TBL-905 y cuando la Policía realizó el registro en el vehículo encontraron S/ 76 320 soles, vinculados, presuntamente, al delito de lavado de activos.

Los detenidos fueron identificados como Jair Villegas (23), Carlos Solorzano (41) y Juan Villegas (42). Según la Policía, el dinero en efectivo fue encontrado dentro de una mochila.

Ninguno de los detenidos pudo justificar su procedencia.

En ese sentido, los tres individuos fueron inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía yse dio cuenta a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.