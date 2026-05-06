Maricsa Polet Alfaro Cerna (32) es un peligro al volante. La joven que atropelló y dejó en cuidados intensivos al vigilante Juan Martínez Torres (54 años), en la urbanización Las Palmas del Golf, en Trujillo, manejaba ebria, con el brevete vencido y arrastrando multas por infracciones muy graves al reglamento de tránsito, valorizadas en 5,524 soles.

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“EBRIEDAD ABSOLUTA”

El informe de la Unidad de Dosaje Etílico (UNIDDE) de la Policía corroboró que la joven conductora se encontraba “en estado de ebriedad absoluta conforme a la tabla de alcoholemia”. El documento detalla que la muchacha presentaba “1 gramo con 84 centígrados de alcohol por litro de sangre”. En el Perú, el límite máximo permitido para choferes de vehículos particulares es de 0.50 gramos por litro de sangre.

Además, Correo corroboró en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) el récord de papeletas de Maricsa Alfaro. De acuerdo con esta entidad estatal, la conductora arrastra dos infracciones M3: el 29/09/2012 y el 05/04/2014. En la primera se le multó con S/ 2,771.56 y la otra con S/ 2,752.50.

Estas sanciones son de las más graves en el Reglamento Nacional de Tránsito y se aplican a choferes que manejan sin haber obtenido una licencia de conducir.

A esto hay que sumarle que la joven tenía su brevete vencido desde julio de 2022.

EN UCI

Debido a la gravedad de sus heridas, Juan Martínez ingresó la tarde del lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Belén. Su sobrina, Alexandra Martínez, confirmó que su estado de salud es “reservado”.

Además, pidió que las autoridades hagan justicia. “Hay negligencia, nadie puede tomar y salir a manejar. Lo único que pedimos es justicia y que se tomen en cuenta todas las pruebas”, acotó.

Alexandra, asimismo, calificó como una “burla” el acta de intervención que realizó la Policía el día del accidente. “Que sean transparentes, ellos en primera instancia sabían cómo fueron las cosas y nos parece una burla que se haya traído acá (al hospital) a mi tío y se haya hecho una acta diciendo que mi tío ha sufrido una caída de altura”, criticó.

ROTADOS

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que dispuso la rotación de los agentes que consignaron que el vigilante tenía heridas compatibles con una caída.

“Los policías, desde mi punto de vista, han actuado con falta de profesionalismo porque el comisario, de manera presencial, ha verificado el diagnóstico de la víctima y es un accidente. Consecuentemente, la medida que adopta el general jefe de la Región es inmediatamente comunicar e iniciar una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo”, aseveró.

Hasta el cierre de esta nota, Maricsa Alfaro continuaba en calidad de detenida en la comisaría de Buenos Aires. Ella, la noche del lunes, participó de la reconstrucción de los hechos que realizó la Fiscalía. Hoy se conocería si continuaría su proceso encerrada o en libertad.

Vecinos de la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco, realizaron la noche del lunes una vigilia en el lugar en donde fue atropellado Juan Martínez Torres. Los moradores pidieron justicia y que se sancione con todo el peso de la ley a Maricsa Alfaro Cerna. Sobre el trabajador herido, dijeron que es una persona humilde, servicial y trabajadora.