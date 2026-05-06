El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, los 15 regidores provinciales y el gerente general de la municipalidad, Carlos Sánchez, fueron denunciados ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, encubrimiento y omisión de actos funcionales.

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El pedido de investigación fue presentado por el ciudadano Edilberto Elio Delgado Loredo, luego de que Carlos Sánchez firmara resoluciones como gurbomaestre encargado, durante la ausencia del burgomaestre, entre el 5 y 7 de marzo de este año.

El caso

Mario Reyna viajó a Estados Unidos durante tres días por temas de salud. En uno de ellos, el 6 de marzo, el gerente general emitió dos resoluciones de alcaldía, que firmó y selló como alcalde encargado. Esto a pesar de que esa función le correspondía a la primera regidora Eiby Guibert.

Por esto, el 23 de marzo, Edilberto Delgado solicitó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, a cargo de Iris Zamudio Cépeda, que inicie investigaciones y recopile la documentación municipal.

El denunciante indicó que Carlos Sánchez de “manera arbitraria, ilegal y consciente, procedió a atribuirse funciones exclusivas del despacho de alcaldía”. “Esta conducta no es un mero error administrativo, sino un acto deliberado de suplantación funcional”, acotó.

Respecto a Mario Reyna, dijo que “en su condición de titular del pliego y máxima autoridad política y administrativa de la entidad, habría permitido, tolerado o, en su defecto, no adoptado las medidas necesarias para impedir los actos antes descritos, configurándose así una conducta omisiva con relevancia penal”.

La querella también alcanza a los 15 regidores provinciales. Ellos, según Edilberto Delgado, “no habrían ejercido control ni denunciado oportunamente estos hechos, permitiendo su consumación”.