El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, aseguró que la comuna regulará el uso del estadio Chan Chan. Como se recuerda, regidores y vecinos ubicados en los alrededores del polideportivo han criticado que en ese espacio se realicen fiestas populares en donde se consume abundante licor.

“Ahora muchos lo solicitan para conciertos, actividades evangélicas, deportivas, recreativas y musicales, y podrían deteriorarlo”, dijo el burgomaestre.

Agregó que también solicitará que se modifique la ordenanza municipal que prohíbe la realización de actividades hasta la 1:00 a.m. en Trujillo. Según dijo, esa norma no incluiría el uso del complejo Chan Chan.

“Aquel que quiera utilizar este local tiene que pagar su tasa. La actividad del primero de mayo pagó su tasa. Creo que también están gestionando la presentación de Vilma Palma y Alex Zurdo, pero todo eso está regulado a través del pago de una tasa”, aseguró.

Respecto al certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE), Mario Reyna dijo que recién están tramitando ese documento para el polideportivo Chan Chan.