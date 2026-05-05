El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo Melvin Valderrama confirmó que citarán a sesión de concejo a dos gerentes de la gestión del alcalde Mario Reyna para que respondan por las fiestas que se realizan en el estadio Chan Chan.

Esto luego de que vecinos se quejaran porque al interior se vende licor y los exteriores quedan “inundados” de basura. Además, los espectáculos no terminarían a la 1 de la mañana, como está establecido en la Ordenanza Municipal N° 046-2024-MPT.

CITADOS

Melvin Valderrama precisó que los funcionarios que serán llamados ante el pleno son el gerente de Educación, Cultura y Deportes, Paolo Cueva; y la titular de la Gerencia de Fiscalización y Control, Vicky Mori.

El regidor precisó que Cueva responderá por la documentación referida al alquiler del polideportivo el pasado 1 de mayo, que se realizó un concierto con orquestas de cumbia, ya que “el fin (del espacio) es el deporte y no que se hagan fiestas”.

“Se va a fiscalizar para ver que hayan pagado (el alquiler). Ahora, la forma que lo dejan es otra cosa, porque se supone que el doctor Mario (Reyna) está que va y cierra discotecas para que no dejen sucio afuera o para que personas que han libado licor no den mal aspecto”, aseguró en RPP Trujillo.

Asimismo, dijo que la gerenta de Fiscalización explicará por qué se permitió que el evento pase la hora límite de la 1 de la mañana. “Se está viendo que se están cerrando bastantes locales, que está muy bien porque la ordenanza tiene que cumplirse, pero el cierre tiene que ser para todos, no solo para algunas personas”, acotó.

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SEGURIDAD

En la víspera, el exregidor de Trujillo José Miranda denunció que la gestión municipal permitió que se realice este espectáculo a pesar que el estadio no cuenta con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

El alcalde Mario Reyna reconoció que el recinto deportivo no cuenta con esa documentación, pero aseguró que el promotor del concierto sí obtuvo una certificación para espectáculos públicos no deportivos. Incluso, habría mostrado su plan de seguridad y los planos de distribución y verificación de estructura de escenario.

Por ello, la autoridad edil minimizó los cuestionamientos y dijo que lo que debería resaltarse es que Trujillo ahora cuenta con un escenario que podría servir para este tipo de eventos.

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