El fracaso de Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones del pasado 12 de abril partió a la organización política liderada por César Acuña. Tras ser sentenciados a perder la inscripción por no pasar la valla electoral, hay apepistas que optaron por abandonar el barco, mientras que otros se enfrentan a sus dirigentes y los responsabilizan de lo ocurrido.

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Responsabilidades

A través de un comunicado, Joel Díaz Velázquez, cofundador de APP, consideró que el partido ya había tocado fondo porque se abusó del poder y se optó por políticos reciclados.

“Sin duda, considero que hubo mucho abuso de poder político, a veces cargado de soberbia. Se dejó de lado a líderes que sacaron firmas e hicieron partido, y que están preparados política y académicamente para la gestión pública y partidaria. Por el contrario, se optó por amigos, por invitados y por algunos allegados políticos reciclados que no sienten ni sentirán nunca a nuestro partido como suyo”, indicó en su cuenta de Facebook.

Agregó que las “obras inconclusas y paralizadas en donde la población aduce grandes indicios de corrupción” les jugaron en contra. Además, criticó que la respuesta de los líderes y funcionarios haya sido “la soberbia y un silencio cómplice”.

Enfrentados

Dante Chávez, quien postuló a diputado, coincidió que los cuestionamientos a autoridades apepistas y obras de la gestión regional les pasaron factura.

“El resultado no es un tema de campaña, es la suma de corrupción que pasó factura. ‘Mochasueldos’, ‘Cocaobras’, Procompite, Frigoinca (acá es investigado Óscar Acuña) y funcionarios corruptos. Se difundió permanentemente por los medios nacionales y locales, y se perdió lo más valioso: la reputación del partido”, dijo en un mensaje enviado a un grupo apepista en WhatsApp.

Chávez reconoció la veracidad de la publicación. También dijo que “los que han mancillado al partido en actos de corrupción deben irse, sea quien sea”. Después, en su cuenta de Facebook, pidió la salida de los “tránsfugas”.

Se van

El regidor de Trujillo Jorge Vásquez anunció que dejará de apoyar a APP y buscará un nuevo rumbo político. Para el concejal, la derrota se dio por el “pobre criterio que han tenido algunos responsables del partido” y “los inútiles que están al costado de Cesar Acuña”.

“Todos los responsables políticos, es hora de que se alejen del partido. Este partido ya no creo que se refunde porque, lamentablemente, es un partido roto, lo han mellado, lo han matado y lo han enterrado”, aseveró.

A esto se suma que el actual alcalde de Trujillo, Mario Reyna, anunció que analiza la continuidad de su precandidatura al sillón municipal provincial en APP, tras los malos resultados electorales.

Además, Verónica Torres, quien hasta hace poco apoyó la campaña apepista e, incluso, fue voceada como precandidata a vicegobernadora por ese partido, también se habría alejado de la agrupación. En su cuenta de Facebook dijo que recibió invitaciones para postular, “sin embargo, no me han convencido”.