En una exitosa operación, efectivos de la comisaría de Otuzco intervinieron a Angler Jhon Maldonado Guzmán, de 18 años, en posesión de un arma de fuego, aparatos explosivos y stickers extorsivos.

La intervención, producto de inteligencia y fuente humana, se ejecutó en el caserío Monte de Armas, en el distrito de Agallpampa, en la provincia liberteña de Otuzco.

Durante el operativo, se le halló al detenido un revólver Smith Wesson-modelo 380, con el tambor abastecido con tres municiones calibre 380, oculto en la cintura. Asimismo, en el registro domicilio, los agentes decomisaron seis celulares, cinco adhesivos extorsivos con la imagen de un puma rojo y las siglas “LSC”, una cacerina con tres balas y una motocicleta sin placa de rodaje. También de dos explosivos con fulminante y mecha lenta.

Al arrestado y lo incautado fueron llevados a la dependencia policial para las investigaciones de ley.

“Este importante decomiso y detención demuestran la eficacia de la Policía de Otuzco, en la desarticulación de elementos dedicados a la extorsión y otros delitos graves, reafirmando su compromiso con la seguridad de la ciudadanía”, informó la Región Policial La Libertad.

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