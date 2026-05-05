A plena luz del día, cuando se encontraba limpiando al interior de su local Vera Autoboutique, situado en la cuadra 17 de la avenida Santa, en el distrito de Trujillo, un hombre fue sorprendido por un sicario que lo asesinó de al menos 15 balazos.

A SANGRE FRÍA

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, al promediar la 1:42 de la tarde de ayer, los agresores llegaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los delincuentes que iba como copiloto descendió del vehículo menor, sacó una pistola y abrió fuego contra la víctima, identificada como Brayan Cueva Oruna. Una vez logrado su cometido, subió a la moto lineal y huyó junto a su cómplice con dirección a la avenida Villarreal.

Hasta la escena del crimen llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la comisaría La Noria. Luego, un equipo de la División de Investigación Criminal (Divincri) se encargó de recoger los casquillos de bala y analizó las imágenes de las tres cámaras de videovigilancia del local, para poder identificar a los criminales. Un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo a la morgue de Trujillo.

CIFRAS

En lo que va del año se han registrado 67 crímenes en La Libertad. La provincia de Trujillo, a pesar que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad, es la más golpeada con 20 asesinatos.

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