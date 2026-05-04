Efectivos de la Policía Nacional recuperaron en menos de tres horas un vehículo de transporte público afiliado a la empresa “Los Girasoles Service” que había sido robado la tarde del domingo cuando se encontraba estacionado en la cuadra 4 de la avenida Salvador Lara, en Trujillo.

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El agraviado relató a los detectives que había llegado con sus dos menores hijos a una actividad deportiva en un colegio de la zona y que dejó su unidad de matrícula T2T-760; sin embargo, cuando salió para retirarse, se dio con la sorpresa que no estaba.

El rápido accionar de los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) Trujillo permitió ubicarlo, abandonado, por el parque Santa Teresa de Ávila.

Video: PNP

“Es mi herramienta de trabajo y con el que llevo el sustento para mis hijos, mi hogar y mi familia. Agradecerle a la Policía y que sigan actuando rápidamente ante los hurtos de cualquier vehículo”, indicó el propietario de la unidad vehicular.

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