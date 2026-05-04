Con lesiones graves resultó un adulto mayor luego que terminara siendo impactado por un vehículo cuando se encontraba en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas, en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

El caso

El hecho ocurrió la noche del último domingo, cuando el agraviado que ha sido identificado como Juan Martínez Torres, de 54 años, realizaba labores de vigilancia en la zona. De acuerdo a las imágenes de videovigilancia, se aprecia un automóvil con placa de rodaje CTB-527 que termina embistiendo al hombre de seguridad contra la fachada de una vivienda. Debido al fuerte impacto, Martínez Torres quedó tendido en la acera y con graves heridas. “Me muero, me muero”, gritaba el lesionado pidiendo ayuda.

Según el acta de la intervención, la conductora del vehículo ha sido identificada como Maricsa Alfaro Cerna, de 32 años. Hasta el lugar llegaron los agentes de la Subunidad de Halcones Trujillo y con apoyo del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) trasladaron al lesionado hasta el Hospital Belén para que reciba la atención médica correspondiente.

La Policía continuará con las diligencias y revisará las cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias exactas de este accidente.

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