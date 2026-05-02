En medio de escenas de dolor, acompañado de sus familiares y amigos, ayer por la tarde le dieron el último adiós al empresario y excandidato a Diputado por el partido político Progresemos, Jorge Luis Alcalde Alfaro, quien fue asesinado a balazos la mañana del último miércoles cuando se alistaba a abordar su camioneta en la prolongación de la avenida Juan Pablo II, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

Los restos de Alcalde Alfaro partieron desde el Hospital Veterinaria “Tus Patitas en mis Manos”, el mismo que funciona en el distrito de Víctor Larco.

Al llegar al camposanto “El Remanso”, en Huanchaco, fueron recibidos por un grupo de trujillanos que acudió ante el llamado de la Fundación Tus patas en mis manos. El occiso era activista animalista y contaba con varios albergues para proteger a perritos en estado de abandono.

Llanto y dolor

En señal de duelo, los asistentes a la despedida del empresario optaron por ir de blanco como símbolo de paz, amor y agradecimiento por la bondad que dejó en cada ser que brindó ayuda. “Era un amigo más de los perritos y gatitos”, señaló una señora que llegó desde Trujillo solo por acompañar el último adiós al empresario que vivía en Trujillo, pero que nació en Cajamarca.

Legado

Alcalde Alfaro fundó cuatro albergues para perritos y gatitos, en la provincia de Trujillo; sin embargo, uno de sus logros fue la construcción del Hospital Veterinaria “Tus Patitas en mis Manos”.

“Él tenía mucha empatía con los animalitos y siempre los protegía. Así lo recordaremos”, indicó una joven que llegó vestida de blanco hasta el camposanto El Remanso, lugar donde descansarán por siempre los restos de Jorge Alcalde.

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