Amigos cercanos al excandidato al Senado por el partido político Progresemos Jorge Alcalde Alfaro confirmaron ayer que el empresario y activista animalista era víctima de extorsión desde agosto de 2024. A pesar de ello no contaba con resguardo policial ni privado.

Se informó que el acoso por parte de los criminales empezó cuando colocaron dinamita en uno de sus albergues para perritos situado en la calle Quito de la urbanización El Alambre, en Trujillo. Los maleantes le exigían el pago de S/ 20 mil para dejarlo en paz.

SIN PAZ

Desde esa fecha las llamadas y mensajes de los extorsionadores a Jorge Alcalde no cesaron.

En efecto, a través de un comunicado, el partido político Progresemos lamentó el asesinato de su excandidato al Senado, Jorge Alcalde, y pidió que el caso no quede impune.

Sin embargo, en dicha misiva, que es firmada por el presidente de Progresemos, Paúl Jaimes Blanco, también se confirma que el fallecido era víctima de amenazas por parte de delincuentes. Por eso exigen justicia y que se capture a los autores del hecho.

Es más, se lanzó la propuesta que se les castigue con cadena perpetua.

NADA CLARO

A pesar de ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no ha brindado una información certera del sangriento ataque que acabó con la vida del empresario.

No obstante, trascendió que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Tujillo estaría manejando varios hilos en esta investigación.

Ocurre que Jorge Alcalde tenía actividades en el sector construcción y presuntamente estaba manejando un proyecto para viviendas en la provincia de Trujillo. Esto también habría llamado la atención de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Otro punto que se estaría revisando es el hecho de que Jorge Alcalde habría ganado hace poco un litigio por unos terrenos en el distrito de Víctor Larco Herrera. Esto ocasionó que se realicen algunos desalojos.

Cada uno de estos puntos estarían siendo minuciosamente evaluados por los detectives a cargo del caso.

TEMOR

En tanto, los familiares directos de Jorge Alcalde han preferido no brindar declaraciones. Solo Iris Meza, presidenta de Animalista Unidos por un Mundo Mejor en La Libertad y amiga del empresario, comentó que conocía de las amenazas que recibía el animalista desde hace un buen tiempo. “Pero casi nunca hablaba de eso, porque no quería comprometernos”, acotó.

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