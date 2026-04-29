Violencia imparable. El excandidato al Senado por La Libertad, Jorge Luis Alcalde Alfaro (58), fue asesinado a balazos la mañana de hoy en la avenida Juan Pablo II, en Trujillo.

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De acuerdo a versión de testigos, sujetos armados abrieron fuego contra el militante del partido político Progresemos, cuando subía a su camioneta. Creyendo que aún seguía con vida lo evacuaron a un centro de salud, pero los médicos solo confirmaron su deceso.

Jorge Alfaro era reconocido además por su labor como animalista y ecologista. Administraba un albergue de perros y contaba con un hospital veterinario.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen

Se desconoce el móvil de este nuevo hecho de sangre.