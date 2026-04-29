El expresidente del Congreso Daniel Salaverry Villa anunció su postulación al Gobierno Regional de La Libertad de la mano del partido Perú Primero, que lidera el expresidente Martín Vizcarra. Esta es la cuarta agrupación política con la que el exparlamentario candidatea a un cargo público.

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Tras tentar sin éxito el Senado con Somos Perú —al 80.284% del conteo de la ONPE obtuvo 10,763 votos y el partido no pasó la valla electoral—, el exregidor de Trujillo volverá al ruedo político. “Acabo de aceptar la invitación del parido Perú Primero para postular al Gobierno Regional”, confirmó a través de sus redes sociales.

Según dijo, postulará con la intención de devolverle la seguridad a la región. “La Libertad se ha convertido en tierra de nadie y durante años esta situación nos mantiene en zozobra”, acotó.

Recorrido político

Salaverry fue regidor de Trujillo con el Partido Aprista Peruano (PAP), entre el 2007 y 2010. Además, en su último año como concejal, postuló sin éxito a la alcaldía con esa misma agrupación política.

En febrero de 2014, intentó inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su propio movimiento regional: Democracia, Seguridad y Valores (DSV). Sin embargo, meses después ancló en Fuerza Popular y postuló al municipio provincial, quedando en tercer lugar.

Con ese partido fue elegido congresista para el periodo 2016-2020, llegando a ser presidente del Legislativo entre el 2018 y 2019. A diez meses de terminar su mandato, Salaverry dejó el Parlamento porque el entonces presidente de la República Martín Vizcarra lo disolvió.

Luego, en 2021, postuló sin éxito a la presidencia de la República con Somos Perú. En esa elección lo acompañó Vizcarra, que tentó el Legislativo. Su última aventura política con esa agrupación fue el 12 de abril, que no llegó al Senado.

Ahora, para la nueva elección de octubre, ancló en Perú Primero de Martín Vizcarra.