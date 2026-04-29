Un adulto de 42 años y un adolescente de 14 fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, en posesión de 3,344 cartuchos de dinamita y 800 fulminantes.

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DESPLIEGUE

Por acciones de inteligencia, personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco tuvo conocimiento de una importante carga de material explosivo que se estaría movilizando en la mencionada localidad. Ante ello, montó un operativo frente a la pista de aterrizaje del aeropuerto de la jurisdicción y logró intervenir a Jhoner Custodio Contreras y al menor.

De acuerdo con la Policía, Custodio Contreras fue sorprendido cuando se encontraba en una moto furgón trasladando tres bolsas de color negro. Al abrir una de ellas encontraron gran cantidad de material explosivo. Asimismo, al dirigirse a una vivienda de la zona, según las imágenes de la intervención, hallaron cuatro bolsas más con emulsiones. También incautaron ocho cajas de fulminantes que contenían 100 unidades cada una.

DURO GOLPE

El general Franco Moreno Panta, jefe de Región Policial La Libertad, resaltó que lograron incautar la dinamita tras las labores de seguimiento que vienen ejecutando en la zona de Huamachuco. “El día de ayer (lunes), después del seguimiento, a raíz de las investigaciones que venimos realizando, se pudo saber que Jhoner Custodio y un menor de edad venían custodiando material explosivo de alto poder”, indicó.

El oficial destacó que este material es altamente peligroso y que su mala manipulación puede generar grandes daños. “Los fulminantes son muy peligrosos. El contacto y el mal manejo puede ocasionar, inmediatamente, una explosión masiva que puede causar gran destrucción”, apuntó.