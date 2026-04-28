El alcalde provincial de Gran Chimú, Diber Pérez, junto a su concejo municipal y demás autoridades, inauguró el imponente Palacio Municipal, que ahora cuenta con una moderna infraestructura administrativa que representa el corazón del desarrollo político y social para sus más de 30 mil pobladores.

“El nuevo reciento edil no solo refleja un avance en el desarrollo urbano de nuestra querida provincia, sino que redefine la dignidad institucional de Cascas. Apostamos por un enfoque hacia la inclusión, la municipalidad se convierte en una de las primeras del norte del Perú en contar con un ascensor con capacidad para 10 personas, diseñado específicamente para facilitar el acceso a ciudadanos con discapacidad y adultos mayores”, precisó Pérez.

La obra ha sido diseñada para ofrecer una gestión eficiente, segura y humana. Entre sus principales características técnicas destaca la construcción de 46 oficinas modernas y funcionales para optimizar la atención al ciudadano, un innovador sistema de videovigilancia con 11 cámaras de alta definición y una central de monitoreo propia y escaleras de emergencia equipadas con puertas cortafuego y un grupo electrógeno.

Durante el evento, se resaltó que esta infraestructura valorizada en alrededor de 4 millones de soles, es el resultado de una decisión política firme por modernizar la administración pública.

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