¿A olvidar? César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), ha sido uno de los grandes derrotados en las elecciones del 12 de abril, pues su candidatura a la presidencia de la República no tuvo el respaldo de la ciudadanía, a tal punto que, hasta el cierre de esta publicación, solo ha alcanzado un 1.139% de los votos válidos y tampoco ha pasado la valla electoral.

Tras estos resultados, uno de los más antiguos militantes del partido como es Dante Chávez Abanto pidió iniciar un trabajo para tratar de refundar APP, mientras que otros inscritos en la agrupación política como es el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, solicitó un pronunciamiento claro de los máximos dirigentes para que pueda tomar una decisión sobre su futuro electoral.

DE VIAJE

Sin embargo, César Acuña volvió a aparecer en redes sociales, pero bastante lejos del país y de su militancia. El apepista viajó a España y ni bien pudo colgó una serie de fotografías en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Siempre es especial disfrutar de unos días de vacaciones en familia”.

Es más, el líder apepista comentó que tuvo la alegría de reencontrarse con un gran amigo: el embajador del Perú en España, Luis Iberico.

“Momentos como estos, llenos de cariño y cercanía, son los que realmente valen. Porque no hay nada más bonito que la familia unida y el orgullo de compartir ese amor por nuestro Perú”, escribió.

Esta es la segunda aparición de Acuña en redes sociales tras su histórica derrota electoral, pues antes se ya se había pronunciado en un sentido mensaje en el que aseguraba que su labor no había terminado. “Mantengo firme mi compromiso de velar por la seguridad y el progreso de nuestras familias humildes y jóvenes. ¡Gracias, pueblo peruano, por su amor incondicional!”, señaló en esa ocasión.

ES SU ESTILO

El exconsejero regional Greco Quiroz, uno de los críticos de César Acuña, sostuvo ayer que el hecho de que el líder de APP tome la decisión de viajar a España para pasar unos días de vacaciones evidencia que “le está dando la espalda a todo y a todos”.

“Fiel a su estilo, está demostrando su total indiferencia. Recordemos que en las épocas más difíciles de la región cuando el crimen golpeaba, y en pleno estado de emergencia por la inseguridad, él se iba de vacaciones. No es novedad que le dé la espalda a la región y a su propio partido que hoy está sumido en una crisis tremenda. APP vive un desastre político y lo que él hace es irse”, acotó.

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