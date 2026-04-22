Tres alcaldes y dos funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad habrían vulnerado el principio de neutralidad al apoyar la campaña electoral del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, durante su postulación a la presidencia de la República.

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De acuerdo con las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, quienes están en la mira son los burgomaestres Wilmer Sánchez (La Esperanza), Juan Carranza (El Porvenir) y Efraín Bueno (Huanchaco). A ellos se les iniciaron procesos y se les pidió sus descargos.

Los casos del subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, y del gerente de Agricultura, Miguel Chávez, están más avanzados. El JEE ya culminó las diligencias y derivó sus expedientes al Ministerio Público y a la Contraloría para que los investiguen.

En la mira

El 31 de marzo pasado, Correo publicó un informe advirtiendo que, un día antes, alcaldes y funcionarios regionales participaron en una actividad proselitista de César Acuña. Ellos estuvieron presentes en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en donde recibieron al entonces candidato presidencial, y luego fueron parte de la caravana que realizó el apepista.

Esta información fue recogida por el Área de Fiscalización del JEE Trujillo, que inició una investigación. Durante las pesquisas, los funcionarios también revisaron la cuenta oficial de Facebook de Acuña y otras plataformas digitales, corroborando la infracción electoral.

“Se ha encontrado elementos de convicción que demuestran una presunta infracción al principio de neutralidad establecido en el reglamento aprobado mediante Resolución N° 0844-2025-JNE, por presuntos actos de favorecimiento a la organización política Alianza Para el Progreso”, indican en sus informes.

Todos los procesos iniciaron el 10 de abril. Respecto a los alcaldes Wilmer Sánchez y Efraín Bueno, el Jurado ya recibió sus descargos, entre el 15 y 16 de este mes. Ellos aseguraron que el 30 de marzo tenían licencia en la municipalidad, por lo que participaron de la actividad proselitista de su partido político. Juan Carranza, en tanto, no ha respondido al pedido de descargos.

En la región

Respecto a los procesos iniciados a los funcionarios del Gobierno Regional La Libertad, el Jurado, tras recibir sus descargos, ya emitió fallos. El 16 de abril, emitió la Resolución N° 00541-2026-JEE-TRUJ/JNE declarando que el gerente de Agricultura, Miguel Chávez, “ha incurrido en la infracción”. El 18 de abril, en tanto, publicó la Resolución N° 00556-2026-JEE-TRUJ/JNE confirmando que el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, también vulneró la ley.

En ambos casos, se dispuso “remitir copias de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad, para que actúen conforme a sus atribuciones, luego de que la presente resolución quede consentida o ejecutoriada”.