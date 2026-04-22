La elección de los próximos diputados de la región La Libertad se disputa voto a voto. En este departamento, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), existen 1,241 actas listas para ser enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Trujillo, Pacasmayo y Sánchez Carrión, que contendrían, aproximadamente, unos 300 mil votos.

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Conteo

Según la ONPE, en La Libertad se recibieron 5,302 actas electorales, de las cuales se contabilizaron hasta la tarde de ayer 4,060. Esto equivale al 76.575%.

En la página oficial de este organismo electoral se detalla que existen 1,241 actas listas para ser enviadas a los tres JEE que se instalaron en esta región, lo que equivaldría, según fuentes de esa institución, a unos 300 mil votos, teniendo en cuenta que cada una de las actas contiene entre 200 y 300 sufragios.

En este punto vale precisar que, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estos documentos electorales son enviadas a los JEE porque “presentan inconsistencias o impugnaciones”, por lo que ese organismo deberá determinar su validez.

Así van

Para la gestión 2026-2031, a la región La Libertad le corresponden siete escaños en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, Fuerza Popular ha logrado tres legisladores: Gilmer Trujillo Zegarra (11,566 votos), Leticia Maruja Leiva Baylón (4,259 sufragios) y Geanmarco Antonio Quezada Castro (3,121). Juntos por el Perú, por su parte, aseguró una curul: Marino Teófilo Lavado Valdivia obtuvo el apoyo de 7,814 electores.

El Partido del Bueno Gobierno, en tanto, llevará a Nora Maria Llaque Linares (6,822 votos) al Parlamento, mientras que por Renovación Popular fue elegido el actual congresista Diego Bazán Calderón, que alcanzó el apoyo de 10,733 sufragantes. El último cupo lo obtendría Demetrio Flavio Valqui Calderon, del Partido Cívico Obras. Por él votaron 4,069 personas.