José Reyes Llanos presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar.

El ahora exministro indicó que su decisión responde a razones relacionadas con sus convicciones profesionales y principios institucionales, los cuales considera fundamentales para el desempeño de la función pública.

Asimismo, sostuvo que los temas vinculados a acuerdos y entendimientos internacionales requieren una evaluación integral que considere los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública.

Reyes señaló que, en coherencia con su posición técnica sobre estas materias, optó por dar un paso al costado. Además, reafirmó que su labor en el servicio público ha estado guiada por principios de integridad, responsabilidad y compromiso con el país.

#LoÚltimo Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes, presentó su renuncia al cargo



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