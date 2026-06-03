El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, la tarde de este miércoles encabezó un mitin en la avenida Ferial de Juliaca. Previamente sostuvo una reunión con los familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero en 2023.

Durante su discurso, Roberto Sánchez criticó duramente la demora en las investigaciones judiciales y prometió que, de asumir el gobierno, su primera medida será instalar una comisión de investigación para identificar y sancionar a los responsables de los trágicos sucesos. “La sangre derramada, jamás será olvidada”, enfatizó el aspirante, quien estuvo acompañado por el ex fiscal José Domingo Pérez.

​A pesar de registrar un retraso de dos horas, la actividad proselitista congregó a gran cantidad de simpatizantes. Sánchez reafirmó su compromiso de no defraudar a la ciudadanía y solicitó el respaldo del electorado en las urnas para este próximo 7 de junio.

Entre sus principales promesas para la región del altiplano, el candidato destacó la implementación de una segunda reforma agraria y la masificación del gas para Puno, propuestas con las que busca captar el voto del sur del país.

El líder de JP centró su agenda en reformas institucionales, anunciando la recuperación del derecho de referéndum para que la población pueda tomar decisiones directas sobre el destino de la nación. “El poder es del pueblo, llegó el momento de hacer una asamblea constituyente”, declaró Sánchez.

Durante su discurso, Roberto Sánchez volvió a prometer la libertad del expresidente, Pedro Castillo .