Cuando transportaban 120 kilos de marihuana a bordo de una camioneta fueron detenidos la mañana de este martes dos presuntos integrantes de la banda de “Los Chukys de la Verde”, a la altura del kilómetro 163.5 de la trocha carrozable La Arena-Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

Por información de la Unidad de Carreteras de la Policía Nacional Nacional (PNP), los detenidos, identificados como Jhan Carlos Flores Alfaro (24) y Yosselyn Flores Alfaro (20), llevaban la droga camuflada en cuatro cajas de cartón y dos maletas, en la tolva del vehículo de matrícula B4Z-785.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) Trujillo y también se comunicó el caso al Ministerio Público especializado.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad