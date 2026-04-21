Cuando transportaban 120 kilos de marihuana a bordo de una camioneta fueron detenidos la mañana de este martes dos presuntos integrantes de la banda de “Los Chukys de la Verde”, a la altura del kilómetro 163.5 de la trocha carrozable La Arena-Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.
Por información de la Unidad de Carreteras de la Policía Nacional Nacional (PNP), los detenidos, identificados como Jhan Carlos Flores Alfaro (24) y Yosselyn Flores Alfaro (20), llevaban la droga camuflada en cuatro cajas de cartón y dos maletas, en la tolva del vehículo de matrícula B4Z-785.
Los arrestados fueron puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) Trujillo y también se comunicó el caso al Ministerio Público especializado.
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