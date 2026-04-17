Un total de 4,200 cartuchos de dinamita incautó la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en la carretera Shorey-Huamachuco, a la altura de la variante de Quiruvilca (Santiago de Chuco), en la región La Libertad.

Según la PNP, la mañana del último jueves, los explosivos se encontraban en 14 sacos de polietileno que eran transportados en un vehículo sin documentación alguna.

“Esta dinamita habría sido acopiada de a pocos para efecto de poder trasladarla a una jurisdicción y llevar a cabo una serie de eventos como minería ilegal, crimen organizado y extorsiones”, indicó el general Franco Moreno, jefe Región Policial La Libertad.

El material altamente peligroso de color amarillo fue conducido al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco para continuar con las diligencias correspondientes.

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