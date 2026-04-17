Dos escolares, de 13 y 14 años, fueron intervenidos en posesión de un arma al interior de una institución educativa situada en la urbanización El Bosque de Trujillo.
Agentes de la comisaría de La Noria llegaron hasta el plantel tras el llamado del director, quien alertó que los estudiantes habrían sido vistos manipulando el objeto prohibido.
Con esta información, los suboficiales revisaron las mochilas de los colegiales y en una de ellas encontraron el revólver. Los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia.
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