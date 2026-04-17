El jefe de la Región Policial de La Libertad, general Franco Moreno, será citado al Consejo Regional para que responda por los cuestionamientos hacia su gestión: hace cinco días se detuvo a cuatro policías de la División de Investigación Criminal de Trujillo acusados de secuestro y extorsión y, además, el oficial fue denunciado por una presunta agresión a detenidos.

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Al pleno

Luis Rodríguez Ponce, consejero regional por la provincia de Pataz, confirmó que, junto a otros colegas, solicitarán que el jefe policial se presente ante el pleno porque se necesitan esclarecer las acusaciones.

Además, no descartó que luego de la sesión los consejeros puedan solicitar cambios en la Policía. “El cambio está sujeto al informe, al rendimiento y al pedido de las autoridades en su conjunto. Eso se evaluará. Si nosotros, como Consejo Regional, tenemos que pronunciarnos, lo vamos a hacer”, acotó.

En la mira

El 12 de abril se detuvo en Pataz a los suboficiales Jonatan Martínez, Julio Reyna, Jimmy Ruiz y Ciro Vega, acusados de participar en el presunto secuestro de una mujer a quien le exigían 40 mil soles para su liberación.

Tras la captura, se dijo que oficiales de la Región Policial habrían intentado interferir en el operativo. Ante esto, el general Franco Moreno aseguró que la institución solo busca defender los derechos de los policías intervenidos, ya que el caso es investigado por la Fiscalía e Inspectoría de la PNP.

Sobre la presencia de agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo en Pataz, dijo que llegaron a la zona a solicitud de la Fiscalía de Tayabamba para que investiguen cuatro homicidios.

Respecto a la denuncia que le hicieron por presunto maltrato físico y psicológico a dos detenidos acusados de integrar la banda “Los Pulpos”, aseveró que las acusaciones se hicieron porque los intervenidos tratarían de evadir su responsabilidad en la planificación de un atentado.